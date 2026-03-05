Lewis Hamilton: “La Ferrari ha fatto un grande lavoro, l’obiettivo è vincere”

Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Lewis Hamilton ha fissato con chiarezza il traguardo della Ferrari per il 2026: tornare a vincere. Nella conferenza stampa di Melbourne, il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente delle aspettative per la nuova stagione e del percorso personale che lo ha portato a ritrovare fiducia dopo un primo anno in rosso complicato.

Il britannico arriva infatti alla sua seconda stagione con la Rossa dopo un 2025 difficile, la prima annata della sua lunga carriera in F1 senza nemmeno un podio. Nonostante ciò, i test invernali in Bahrain hanno restituito sensazioni positive e la squadra di Maranello è indicata da diversi rivali tra le possibili protagoniste.

Parlando con i media all’Albert Park Circuit di Melbourne, Hamilton ha invitato alla prudenza ma ha riconosciuto i progressi fatti dal team: “Direi che non è una questione di fiducia. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test invernali: il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, e anche le prove hanno dato i risultati sperati“.

Il pilota britannico ha sottolineato come il lavoro svolto negli ultimi mesi abbia permesso alla Ferrari di voltare pagina rispetto alle difficoltà della scorsa stagione. “Abbiamo imparato molto dall’anno scorso: ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e stiamo andando avanti con quelli positivi. Siamo svegli, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo anche che le nuove normative ci attendono sfide enormi“.

Dopo dodici mesi a Maranello, Lewis sente di avere finalmente trovato il proprio posto all’interno della squadra. La conoscenza dell’ambiente e dei metodi di lavoro del team, ha spiegato, rappresenta un vantaggio importante rispetto al debutto in rosso. “È diverso dal primo anno, ed è una sensazione molto più piacevole aver trascorso un anno con la squadra, comprendendone la cultura e trovando modi per lavorare insieme“, ha spiegato. “Penso che ora siamo a buon punto come squadra, e mi sento molto in sintonia con il team, quindi sono molto più felice“.

Quando gli è stato chiesto quale fosse il traguardo per la stagione, Hamilton non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il britannico non conquista un Gran Premio dal 2024, ma la motivazione resta intatta. “L’obiettivo è vincere. Questo è ciò per cui ovviamente tutti stanno lavorando, ogni squadra sta lavorando, ma questo è il nostro obiettivo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa, sperando nelle prime gare. La Mercedes sembra particolarmente veloce e non sono sicuro se abbiamo già visto la Red Bull completamente nel suo potenziale , quindi è tutto molto emozionante, ma so che, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle che lavorano a testa bassa, concentrate sul raggiungimento delle prestazioni, massimizzando ogni fine settimana“.

Durante la pausa invernale, il britannico aveva già lasciato intravedere un cambiamento nel suo atteggiamento attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social. In uno di questi scriveva: “Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non vedrete più quella mentalità. So cosa bisogna fare”.

A Melbourne il quarantenne di Stevenage ha spiegato da dove nasce questa nuova consapevolezza. “Una combinazione di fattori. La pausa è stata davvero positiva: è stato l’ambiente in cui mi trovavo, sono state le persone con cui ero. Non è il mio primo ‘rodeo’, quindi si tratta di capire come capovolgere le cose, e non è così facile farlo ogni volta. Parlo sempre di coltivare un atteggiamento mentale positivo, ed è su questo che mi sono concentrato. Gran parte di questo è arrivato dall’allenamento, quindi mi sono allenato duramente fin dal giorno di Natale. Credo in me stessa di aver lavorato più di chiunque altro intorno a me, e riscoprire me stessa è stata una parte importante di tutto questo. Come ho detto in uno dei miei post, ho perso di vista per un secondo chi ero e quella persona se n’è andata – non la rivedrete più“.