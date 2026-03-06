La McLaren fa subito paura: Piastri davanti ad Antonelli in FP2 a Melbourne. Arretra la Ferrari

Si è appena conclusa con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale di Formula Uno. Rispetto alla FP1 c’è stato un netto passo avanti dei top team motorizzati Mercedes, con il padrone di casa australiano della McLaren che ha piazzato la zampata nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’19″729.

Il 24enne nativo di Melbourne è stato il più veloce nel time-attack sul circuito cittadino dell’Albert Park, rifilando 214 millesimi alla Mercedes W17 di Kimi Antonelli. Il diciannovenne bolognese ha avuto il merito di effettuare una sessione solida, precedendo il compagno di squadra George Russell (terzo a 320 millesimi dalla vetta) sul giro secco ma risultando forse leggermente meno competitivo nella simulazione di passo gara rispetto all’inglese (autore di un long-run eccezionale).

Dopo aver fatto doppietta in FP1, la Ferrari torna sulla terra ma si conferma comunque nelle posizioni di vertice con il quarto posto di Lewis Hamilton a 0.321 (un millesimo dietro a Russell) ed il quinto di Charles Leclerc a 0.562 senza evidenziare particolari sul fronte dell’affidabilità. Attenzione anche alla Red Bull, con il quattro volte iridato Max Verstappen che si è inserito in sesta piazza a 0.637 nonostante il tanto tempo perso per un problema sulla sua RB22.

Avvio in salita per il campione del mondo in carica Lando Norris, solo settimo a 1.065 dal teammate Piastri dopo aver saltato quasi per intero il primo turno del venerdì, mentre completano la top10 il rookie Arvin Lindblad (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) ed Esteban Ocon (Haas). In fondo alla classifica, escludendo Sergio Perez che non ha messo a segno alcun tempo valido con la Cadillac, ci sono le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll che hanno accumulato rispettivamente 18 e 13 giri.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.729

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.214

3 George Russell Mercedes +0.320

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.321

5 Charles Leclerc Ferrari +0.562

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.637

7 Lando Norris McLaren +1.065

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.193

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.212

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.450

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.597

12 Nico Hulkenberg Audi +1.622

13 Liam Lawson Racing Bulls +1.629

14 Gabriel Bortoleto Audi +1.939

15 Alexander Albon Williams +2.118

16 Pierre Gasly Alpine +2.438

17 Carlos Sainz Williams +2.524

18 Franco Colapinto Alpine +2.890

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.931

20 Fernando Alonso Aston Martin +4.933

21 Lance Stroll Aston Martin +6.087

22 Sergio Perez Cadillac —