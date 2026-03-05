F1, GP Australia 2026: orari prove libere 6 marzo, tv, programma, streaming

Venerdì 6 marzo inizierà il primo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto diverso dal precedente. Comincia, infatti, una stagione in cui ci saranno nuove monoposto da gestire, associate a power unit di nuova generazione.

Le incognite non mancano e ci si chiede quali saranno gli equilibri in pista. I test pre-season a Barcellona e in Bahrain non hanno dato grandi indicazioni, dal momento che un po’ tutti si sono nascosti e hanno badato alla raccolta dati, portando avanti diverse prove comparative per la miglior comprensione della monoposto.

E’ però pensiero comune che la Mercedes sia il punto di riferimento. La potenza del nuovo motore, finita sotto analisi della FIA, e il pacchetto nel suo insieme fanno ritenere che il britannico George Russell e Kimi Antonelli abbiano tra le mani una vettura molto competitiva. Si spera che la Ferrari sia la vera antagonista delle Frecce d’Argento.

Se lo augurano, chiaramente, i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco e il britannico, reduci da un’annata molto difficile dal punto di vista delle performance, vogliono essere tra i protagonisti, ma tutto dipenderà dal rendimento della nuova SF-26. Stando alle prime indicazioni emerse a Sakhir, il progetto pare nato sotto una buona stella, ma solo il tracciato australiano potrà offrirà qualcosa di concreto.

La prima giornata del week end del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 6 marzo. Un day-1 all'insegna delle prove libere, previste dalle 02:30 alle 03:00 italiane e dalle 06:00 alle 07:00. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

GP AUSTRALIA F1 2026

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

Ore 02.30-03.30 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 06.00-07.00 Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

