Il parere di Puppo: “Ipotizzo per Sinner un problema di vescica. Fisicamente si sta gestendo”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito del confronto tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev, seconda semifinale del Masters1000 di Miami. Col punteggio di 6-3 7-6 (4), l’azzurro ha dato un seguito al suo strepitoso incedere e, nella finale di domani contro il ceco Jiri Lehecka, potrebbe completare il Sunshine Double (vittoria a Indian Wells e a Miami), cosa che non avviene dal 2017 quando fu lo svizzero Roger Federer a centrare l’obiettivo.

“Ennesima dimostrazione di una mentalità inscalfibile. Ormai è a caccia del Sunshine Double perfetto, cioè senza perdere neppure un set. Quello con Zverev è stato un match per lunghi tratti di alto livello. Il tedesco a tratti è stato superiore a Sinner da fondo, ma l’azzurro ne è venuto fuori con il servizio. Ad un certo punto aveva una media di un ace e mezzo a game: davvero notevole. Credo Sinner abbia messo 16 prime di fila nella parte finale del set: è stato molto attento a giocare i punti importanti“, ha sottolineato il collega di Eurosport.

Una partita in cui il livello è stato molto alto: “A rete Zverev non è stato sempre puntuale, può commettere qualche errore. Il livello visto ieri mi è sembrato superiore rispetto al match contro Alex Michelsen“, la sottolineatura di Puppo. Secondo poi il telecronista di Eurosport, le difficoltà negli scambi da fondo dell’altoatesino erano da legarsi anche a un problema fisico.

“Quando c’è stato uno scambio duro, Sinner si è un po’ piegato e ha tirato forte in giù il pantaloncino, come se avesse male. Ma io penso che forse, ipotizzo, possa essere più un problema di vesciche. Non credo ci sia qualche problematica particolare. Poi c’è stato un momento che si è dato una racchettata sul ginocchio. Tuttavia, credo che il fastidio dato dalle vesciche ci possa essere“, ha affermato Puppo.

E poi la criticità pioggia prevista per domani e lunedì: “C’è questo problema meteo per domenica e lunedì, ma non penso che sarà costante la pioggia. Sinner si sta gestendo fisicamente. In certi momenti ho avuto la sensazione che lasciasse andare dei game in risposta“.

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