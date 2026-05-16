LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: semifinale incertissima

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Projekt Varsavia, prima semifinale della CEV Champions League di pallavolo 2025/2026. All’Inalpi Arena di Torino i Campioni d’Italia lanciano la sfida al resto d’Europa per provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Perugia ha dominato i play-off scudetto vincendo 3-0 gli incontri contro Monza, Piacenza e Civitanova. Nel mezzo i quarti di finale di Champions League in cui gli umbri hanno battuto il Guaguas per 3-2/3-0. La squadra di Angelo Lorenzetti cerca l’ennesimo titolo di una stagione straordinaria, in cui Perugia ha trionfato anche al Mondiale per Club ed in Supercoppa.

In questa Champions League Varsavia ha chiuso in terza posizione il gruppo E alle spalle di Civitanova e di Montpellier. I polacchi hanno iniziato la fase ad eliminazione diretta dagli ottavi, dove hanno eliminato l’Itas Trentino al golden set. Nei quarti Varsavia ha regolato 3-1/2-3 Lublin nel derby polacco guadagnandosi l’accesso alla final four. Nei play-off della PlusLiga è arrivata la rivincita del Lublin, che ha vinto 2-0 la semifinale scudetto con Varsavia che ha poi vinto la finale 3° posto con il Resovia.

La prima semifinale della Champions League di volley maschile è in programma per le 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Varsavia con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione di quest’incontro. Buon divertimento!