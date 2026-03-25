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Nuovo episodio di Volley Night, il talk dedicato alla grande pallavolo italiana ed europea! In questa puntata spazio a due storie di altissimo livello con ospiti Massimo Bellano e Kamil Rychlicki, protagonisti della stagione tra Italia e Polonia. 🏐 Massimo Bellano racconta la straordinaria salvezza di San Giovanni in Marignano, una delle imprese più sorprendenti del campionato di Serie A1 femminile, ottenuta dopo una prima parte di stagione complicata. 🔥 Kamil Rychlicki, dopo lo scudetto con Itas Trentino e il titolo mondiale con l’Italia, analizza la sua nuova avventura con lo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, dove ha subito lasciato il segno chiudendo la regular season come miglior realizzatore. 🎙️ In studio i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio 🎤 Conducono Simona Bastiani e Luciano De Gregorio 👉 Analisi, retroscena e storie di alto livello per tutti gli appassionati di volley! #VolleyNight #Pallavolo #Volley #Rychlicki #Bellano #SerieA1 #VolleyItalia #Zaksa #TrentinoVolley #PallavoloItaliana #Volleyball #ChampionsLeagueVolley #SportItalia #VolleyEuropeo #A1Femminile #VolleyFans

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