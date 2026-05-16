Perugia-PGE Projekt Varsavia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 16 maggio (ore 17.00) si gioca Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League 2026 di volley maschile. I Blocks Devils scenderanno in campo alla Inalpi Arena di Torino dopo essersi laureati Campioni d’Italia per la terza volta e se la dovranno vedere contro la temibile compagine polacca, con l’intento di qualificarsi all’atto conclusivo della massima competizione europea e cercare di difendere il titolo continentale conquistato dodici mesi fa.

I Campioni d’Europa si presenteranno nel capoluogo piemontese dopo aver dettato legge nel proprio gruppo e avere regolato gli spagnoli del Guaguas Las Palmas ai quarti di finale, ora i rossoneri sono attesi da un avversario che ha chiuso al terzo posto nel girone di Civitanova e che poi è riemerso nella fase a eliminazione diretta battendo Trento e i connazionali del Lublino.

Il sestetto di coach Angelo Lorenzetti farà affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, sull’opposto Wassim Ben Tara, sugli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, sui centrali Roberto Russo e Federico Crosato, sul libero Massimo Colaci. Il Projekt Varsavia allenato da Kamil Nalepka può fare affidamento su attaccanti del calibro di Bartosz Bednorz, Kevin Tillie e Bartosz Gomulka, sulla qualità dei centrali Jakub Kochanowski e Yurii Semeniuk, sul palleggiatore Jan Firlej e sul libero Damian Wojtaszek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-PROJEKT VARSAVIA CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Sabato 17 maggio

Ore 17.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA PERUGIA-PROJEKT VARSAVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.