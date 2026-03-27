LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma Bolelli/Vavassori-Arends/Smith – Programma Sinner-Zverev

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, semifinale di doppio del Masters 1000 di Miami. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente sul cemento statunitense, dove gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro la coppia composta dall’olandese e dall’australiano: in palio la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbero i vincenti del confronto tra Granollers/Zeballos e Hellovaara/Patten.

Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver avuto la meglio sempre al match tie-break contro Balaji/Oberleitner e Rikl/Nouza nel corso di questa settimana. L’obiettivo è quello di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso la finale a Rotterdam e le semifinali a Doha e Dubai negli ultimi due mesi in seguito agli Australian Open, non avevano invece giocato insieme al Masters 1000 di Indian Wells un paio di settimane fa.

OA Sport vi propone la diretta live di Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, semifinale di doppio del Masters 1000 di Miami: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento nella serata italiana di venerdì 27 marzo: sarà il secondo match a partire dalle ore 18.00 sul Grandstand, dove il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale di doppio. Buon divertimento a tutti.