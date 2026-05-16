Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Henry Patten (numeri 1 del tabellone), gli azzurri sono riusciti a spuntarla al super tie-break contro il quotatissimo binomio formato dal britannico Skupski e dallo statunitense Harrison. I nostri portacolori andranno così a caccia del prestigioso trofeo di fronte al pubblico del Foro Italico, tra l’altro dopo aver già dettato legge nel Masters 1000 di Miami in questa stagione.

Bolelli e Vavassori scenderanno sulla terra rossa di Roma nella giornata di domenica 17 maggio per fronteggiare lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, teste di serie numero 2 del seeding che hanno avuto la meglio su Mektic/Krajicek al super tie-break. Sfida decisamente ostica per i padroni di casa, che hanno però tutte le carte in regola per firmare una nuova magia e regalarsi un sogno in uno degli scenari più belli dell’intero panorama tennistica internazionale. Sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14.00 (il programma sarà aperto dalla finale di doppio femminile).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS

Domenica 17 maggio

Secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 14.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Manuel Granollers/Horacio Zeballos – Diretta tv su Sky Sport Tennis, TV8

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà la finale di doppio femminile. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà agli azzurri.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; tv8.it, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.