Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith nella semifinale del torneo di doppio al Masters 1000 di Miami. Gli azzurri scenderanno in campo sul campo cemento della località statunitense nella serata italiana di venerdì 27 marzo: secondo match dalle ore 18.00 sul Grandstand, dove il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale di doppio.

Le teste di serie numero 7 del tabellone hanno tutte le carte in regola per imporsi e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbero i vincenti del confronto tra Granollers/Zeballos e Hellovaara/Patten. I nostri portacolori inseguono il trofeo dopo aver perso la finale a Rotterdam e le semifinali a Doha e Dubai, durante questa settimana hanno avuto la meglio sempre al match tie-break contro Balaji/Oberleitner e Rikl/Nouza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, semifinale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-ARENDS/SMITH ATP MIAMI

Venerdì 27 marzo

Secondo match dalle ore 18.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Sander Arends/John-Patrick Smith – Diretta tv su Sky Sport Uno

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 sul Grandstand, si giocherà Granollers/Zeballos e Hellovaara/Patten. Al termine toccherà agli azzurri.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-ARENDS/SMITH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.