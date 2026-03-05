Biathlon, Elvira e Hanna Oeberg fanno doppietta nell’individuale a Kontiolahti. Vittozzi sfiora la top-10

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sono ormai entrate nell’album dei ricordi e la Coppa del Mondo di biathlon ha ripreso il proprio cammino. Il massimo circuito internazionale è ripartito da Kontiolahti, in Finlandia, dove il programma si è aperto con la 15 km individuale femminile. Un appuntamento dal sapore particolare per la squadra italiana, anche alla luce della decisione di Dorothea Wierer di porre fine alla propria carriera.

Non è stato semplice ritrovare subito il ritmo agonistico dopo la “sbornia” olimpica, in un clima in cui alcune atlete sembrano già proiettate verso la stagione ventura. Non è stato il caso delle sorelle Elvira e Hanna Oeberg, protagoniste di un confronto serratissimo per la vittoria. Alla fine è stata la più giovane delle due a imporsi: Elvira ha centrato tutti e venti i bersagli e ha messo in mostra una condizione sugli sci di altissimo livello. Un errore nell’ultima sessione di tiro ha invece penalizzato Hanna, che ha pagato anche un ultimo giro non particolarmente brillante, chiudendo con un distacco di 41″3.

Prestazione di grande spessore per le due scandinave, che hanno preceduto la slovacca Paulina Batovska Fialkova (0+0+1+0), terza a 45″0 dalla vetta. La top-5 è stata completata dalla ceca Tereza Vobornikova (0+0+0+0), quarta a 47″8, e dalla tedesca Marlene Fichter (0+0+0+0), quinta a 1′25″9. Sottotono, invece, la prestazione dello squadrone francese: solo Julia Simon è riuscita a entrare tra le prime dieci, con due errori al tiro (0+1+0+1) e un ritardo di 2′29″8. Molto più indietro la leader della classifica generale, Lou Jeanmonnot, appena 35ª con quattro errori equamente distribuiti nelle serie e un gap di 4′35″6.

In casa Italia, su un poligono rivelatosi poco selettivo, le qualità al tiro di Lisa Vittozzi non sono riuscite a emergere appieno, anche al di là dell’errore nella seconda serie. La velocità sugli sci non è stata all’altezza delle migliori e proprio per questo la sappadina si è vista costretta a forzare i tempi al poligono nel tentativo di recuperare secondi preziosi. Alla fine, l’azzurra ha concluso all’undicesimo posto, con un ritardo di 2′41″7.

Nel complesso, la prova di squadra delle italiane può comunque essere considerata positiva. Hannah Auchentaller ha chiuso al 14° posto (1+0+0+0) a 2′52″8, qualificandosi, insieme a Vittozzi, per la Mass Start del 7 marzo. Bene anche Martina Trabucchi, 19ª con un solo errore (0+0+0+1) e un distacco di 3′31″0, prima delle escluse dalla gara con partenza in linea. In zona punti Rebecca Passler, 40ª a 4′51″0 (1+0+1+1), mentre Michela Carrara si è classificata 44ª a 5′04″1 con quattro errori complessivi (1+2+1+0).