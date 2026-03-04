Biathlon, Lisa Vittozzi vicina al record di “zero” nelle staffette. Può diventare la primatista assoluta nelle prossime gare

La Coppa del Mondo di biathlon deve ancora mandare in scena tre tappe. Complessivamente, tenendo conto di entrambi i generi, dal 5 al 22 marzo sono programmate 18 gare (14 individuali e 4 a squadre). Ebbene, per Lisa Vittozzi e per l’intera storia della disciplina, proprio le staffette potrebbero essere l’ambito più interessante.

La trentunenne di scuola friulana è difatti prossima a stabilire un primato, quello di atleta con il maggior numero di staffette senza errori al poligono. Attualmente, l’azzurra ne ha assommate 20, tante quante Michela Ponza e la bielorussa Nadezhda Skardino. Completare uno dei prossimi appuntamenti senza utilizzare neppure una ricarica, significherebbe assumere i contorni di record-woman in questo contesto.

Per conseguire il primato assoluto in ambedue i settori, sarà verosimilmente necessario proseguire sul sentiero già calcato per almeno altre due stagioni. Fra gli uomini, l’austriaco Simon Eder si è spinto addirittura a 27. Si parla, però, di un atleta dalla carriera eterna, essendo ancora in pista alla veneranda età di 43 anni! A questo primato, eventualmente, ci si penserà a tempo debito.

Al riguardo, è più probabile che Vittozzi possa prima raggiungere superare Michela Ponza in termini di gare senza errori, diventando la donna con più “zero” nella storia del biathlon. Attualmente, la trentunenne di Sappada è a -9 dalla quarantasettenne della Val Gardena. Fattibile? Sì, se Lisa dovesse proseguire la sua carriera per almeno un altro inverno, continuando a sparare come sta sparando.