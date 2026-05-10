I prossimi avversari di Sinner a Roma turno per turno: tabellone rivoluzionato dalla morìa di teste di serie

Jannik Sinner ha cominciato il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026 superando in due set l’austriaco Sebastian Ofner e approdando ai sedicesimi di finale, dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il numero uno del ranking ATP ha le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere il sesto Masters 1000 di fila, anche grazie alle tante teste di serie già uscite di scena sin qui al Foro Italico.

Il 24enne altoatesino tornerà in campo lunedì 11 maggio contro l’australiano Alexei Popyrin, capace di sconfiggere per 6-4 al terzo il giovane talento ceco Jakub Mensik, mentre guardando più avanti l’eventuale avversario da affrontare agli ottavi di finale sarebbe il vincitore del match tra il qualificato azzurro Andrea Pellegrino (che ha beneficiato del ritiro per infortunio del francese Arthur Fils) e lo statunitense Frances Tiafoe.

Proiettandoci verso i quarti Sinner è già certo di non poter incrociare un top10 in seguito all’eliminazione di Ben Shelton per mano della mina vagante georgiana Nikoloz Basilashvili, mentre i giocatori più quotati rimasti in gioco in quello spicchio di tabellone sono adesso il russo Andrey Rublev (n.12 del seeding) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.21).

Difficile ipotizzare chi potrà essere il rivale di Jannik in semifinale, dopo che si sono già tirati fuori Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.4) e altri possibili protagonisti come Joao Fonseca, Tomas Martin Etcheverry e Tomas Machac. Grande chance a questo punto per diversi outsider ma soprattutto per il russo Daniil Medvedev ed il padrone di casa romano Flavio Cobolli. È ancora presto forse per pensare alla finale, ma nella parte bassa del tabellone sono ancora in gara Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Jiri Lehecka, Tommy Paul, Karen Khachanov ed il promettente teenager spagnolo Rafael Jodar per fare alcuni nomi.