Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streaming

Pioggia permettendo, i Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, giovedì 19 marzo, proverà nuovamente a scendere in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini, che sul cemento della Florida (Stati Uniti) sfiderà il transalpino Alexandre Muller.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch Buchholz che scatterà alle ore 16.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MIAMI 2026

Giovedì 19 marzo

Butch Buchholz – Dalle ore 16.00 italiane

Tereza Valentova (Cechia)-Katie Volynets (Stati Uniti)

A seguire

Ethan Quinn (Stati Uniti)-Hubert Hurkacz (Polonia)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia)-Alexandre Muller (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

