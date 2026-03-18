ATP Miami 2026, Bellucci rimonta Cassone ed accede al tabellone principale

Con molta più sofferenza del previsto Mattia Bellucci stacca il biglietto per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista lombardo ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni l’americano Murphy Cassone, numero 256 della classifica mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantadue minuti di gioco.

Una partita da quattro ace, ma anche da sette doppi falli per il giocatore italiano, che ha ottenuto il 73% dei punti quando ha servito la prima ed il 46% con la seconda. Alla fine sono stati 31 i vincenti di Bellucci contro i 24 dell’avversario, che ha commesso meno errori non forzati dell’italiano (46 contro 54).

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio. Il primo scossone arriva nel quinto game, con Bellucci che si procura due palle break e riesce a sfruttare la seconda. Avanti 3-2, però, l’italiano si blocca clamorosamente. Infatti Cassone riesce a trovare l’immediato controbreak e poi nell’ottavo game strappa ancora il servizio al lombardo, portandosi sul 5-3. L’americano non concede nulla nel nono game e va a chiudere il primo set in suo favore alla prima occasione per 6-3.

Ottimo avvio di Bellucci nel secondo set, con l’azzurro che ottiene il break nel secondo game e poi scappa sul 3-0. L’inerzia del match sembra girata completamente dalla parte dell’azzurro, che invece ha ancora un momento di flessione, subendo il controbreak nel quinto game. Bellucci, però, torna subito avanti di un break, ma nel game successivo perde ancora la battuta. L’ottavo game è una battaglia durissima, con Bellucci che manca altre due palle break per portarsi 5-3. Il set scivola al tie-break, che viene vinto da Bellucci per 7-5.

Sulla scia del set vinto, Bellucci parte forte nel terzo set e riesce ad ottenere il break in apertura. Il lombardo ha poi l’occasione di portarsi anche sul 3-0, ma Cassone annulla la palla break. Il numero 77 del mondo non concede comunque nulla nei propri turni in battuta e nel nono game si porta sullo 0-40 con tre match point in suo favore. Basta il primo a Bellucci, che chiude sul 6-3 ed accede al tabellone principale del Masters 1000 di Miami.