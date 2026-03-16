La Fiorentina travolge la Cremonese nel posticipo e si porta a +4 sulla terzultima posizione

La ventinovesima giornata del campionato di serie A, la decima del girone di ritorno, si chiude con un importantissimo scontro diretto in zona salvezza. La Fiorentina travolge 4-1 allo Zini la Cremonese e conquista tre punti che valgono oro nella lotta per la permanenza in massima serie.

L’odierno blitz esterno consente ai viola di portarsi in sedicesima posizione con 28 punti scavalcando il Lecce, sconfitto in anticipo dal Napoli, a 27, ma soprattutto aumenta a quattro le lunghezze di vantaggio su quella terzultima posizione tanto temuta da tutte le squadre perché sancisce la condanna alla retrocessione.

Gli ospiti fanno prevalere la loro maggior qualità e un tasso tecnico più elevato nei confronti di una rivale che dopo l’inizio di torneo a spron battuto è progressivamente precipitata nei bassifondi della classifica. Parisi sblocca il risultato con il diagonale che si insacca all’angolo destro dopo venticinque minuti, Piccoli lo imita sette minuti più tardi quando sfrutta il filtrante proveniente dalla trequarti per tagliare verso l’area e insaccare la conclusione mancina per il raddoppio.

I toscani prendono definitivamente largo ad inizio ripresa quando il laterale destro brasiliano Dodò conclude la sua funambolica serpentina con il chirurgico tocco di sinistro con cui firma il 3-0. Il gol di Okereke regala ai grigiorossi il punto della bandiera prima che Gudmundsson chiuda definitivamente i conti siglando il 4-1 al venticinquesimo della ripresa.