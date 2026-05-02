L’Inter vince lo scudetto se… Il Napoli pareggia con il Como e consegna il primo match-point

L’Inter ha ufficialmente a disposizione la prima occasione per conquistare matematicamente lo scudetto: il Napoli ha pareggiato sul campo del Como per 0-0 e si è portato a nove punti di distacco dai neroazzurri, a cui basterà dunque pareggiare con il Parma per mettere le mani sul tricolore con tre giornate di anticipo sulla conclusione della Serie A.

Il pareggio a reti bianche in trasferta ha permesso ai partenopei di portarsi a +3 sul Milan, in atteso dell’impegno dei rossoneri nella tana del Sassuolo. I lariani si confermano al quinto posto a -2 dalla Juventus (domani in casa contro il Verona) e a +1 sulla Roma (lunedì sera contro la Fiorentina all’Olimpico), ma ora il sogno della quarta piazza e dell’ammissione alla Champions League si fa sempre più complicato per la grande rivelazione del torneo.

L’Udinese ha sconfitto il Torino per 2-0 di fronte al proprio pubblico con le reti di Ehizibue nel recupero del primo tempo di Kristensen al 51′. I friulani si sono portati provvisoriamente al decimo posto, mentre i granata sono tredicesimi: entrambe le squadre non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato. Pareggio per 0-0 tra Atalanta (settima) e Genoa, già certo della salvezza.

RISULTATI SERIE A OGGI

Udinese-Torino 2-0

Como-Napoli 0-0

Atalanta-Genoa 0-0

INTER VINCE LO SCUDETTO SE…