Il Milan aggancia il Napoli in Serie, scatto Champions League per la Juventus. L’Inter vede lo scudetto

Il Milan ha sconfitto il Verona per 1-0 grazie al gol di Rabiot su invito di Leao al 41mo minuto allo Stadio Bentegodi, tornando così alla vittoria in Serie A dopo due battute d’arresto consecutive e agganciando il Napoli al secondo posto in classifica generale. I rossoneri e i partenopei si trovano a dodici punti di distacco dall’Inter quando mancano cinque giornate al termine della stagione, ormai lo scudetto è in mano ai neroazzurri e si attende soltanto l’aritmetica per la festa.

La Juventus ha regolato il Bologna per 2-0 con le firme di David al 2′ e Thuram al 57′ di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, operando uno scatto importante in ottica quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League: i bianconeri, che hanno firmato il terzo successo consecutivo in campionato, sono a -3 da Milan e Napoli, ma soprattutto a +3 sul Como (ieri caduto contro il Sassuolo) e sulla Roma (ieri fermata sul pareggio dall’Atalanta).

La Cremonese ha pareggiato con il Torino a reti bianche: i lombardi sono quartultimi a +1 sul Lecce, che domani sera ospiterà la Fiorentina in una fondamentale sfida per non retrocedere. Salvezza ormai conquistata dal Torino e anche dal Genoa, che ha battuto il Pisa per 2-1 e si è messa al riparo da spiacevoli sorprese.

RISULTATI SERIE A OGGI

Cremonese-Torino 0-0

Verona-Milan 0-1

Pisa-Genoa 1-2

Juventus-Bologna 2-0