La Roma espugna Bologna e minaccia la Juventus per la Champions League, duello Lecce-Cremonese per la salvezza

La Roma ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’incontro di riferimento del sabato dedicato agli anticipi della 34ma giornata di Serie A. I giallorossi si sono imposti in trasferta grazie ai gol di Malen al 7′ e di El Aynaoui nel recupero del primo tempo, conquistando tre punti preziosissimi per la rincorsa alla Champions League: gli uomini di Gasperini sono al quinto posto a -2 dalla Juventus, che domani sarà impegnata nel big match contro il Milan.

Il Parma ha sconfitto il Pisa per 1-0 con la stoccata di Elphege all’82mo minuto e si è così matematicamente salvato. Il Lecce e Verona hanno pareggiato per 0-0: gli scaligeri sono penultimi e sono ormai retrocessi insieme al Pisa, mentre i pugliesi sono quartultimi e hanno un punto in più rispetto alla Cremonese in quello che sembra essere il duello decisivo per la salvezza.

RISULTATI SERIE A OGGI

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Verona-Lecce 0-0