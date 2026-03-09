Calcio
Calcio: la Lazio torna alla vittoria in Serie A. Il Sassuolo va K.O all’ultimo respiro
La Lazio torna alla vittoria. La squadra biancoceleste ha trovato il successo in pieno recupero, battendo il Sassuolo per 2-1 portandosi così a un punto proprio dai neroverdi, noni a quota 38, accomodandosi al decimo posto della classifica.
Il match si è aperto nel segno degli uomini di Maurizio Sarri, abili a siglare il vantaggio dopo appena 120 secondi grazie al sigillo di Daniel Maldini, lesto nell’insaccare la sfera in area di tap-in dopo un sinistro partito da Isaksen.
Gli emiliani incassano il colpo, subendo l’iniziativa dei rivali fino alla mezz’ora, prima di riemergere e ripristinare gli equilibri grazie alla rete di Armand Laurentiè, autore di una conclusione diretta sul sette scaturita da un’orchestrazione composta da Nzola e Thorstvedt.
Non mancano le occasioni per entrambe le compagini durante la ripresa nonostante un ritmo prevalentemente basso. Dopo essersi resa pericolosa più volte, la squadra laziale riesce ad andare nuovamente avanti al secondo minuto di recupero affidandosi a Marusic, il quale di testa ha capitalizzato la sbavatura in uscita da parte di Muric.