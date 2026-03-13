Calcio, il Torino cala il poker contro il Parma nell’anticipo di Serie A

Nell’anticipo del venerdì della 29ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Torino stende nella ripresa il Parma e si impone con il perentorio punteggio di 4-1: i granata staccano Genoa e Cagliari, salgono a quota 33 in classifica, allontanando ulteriormente la zona retrocessione, e si portano a -1 proprio dai ducali.

Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio già al 3′, quando Simeone mostra grande senso del gol e ribadisce in rete dall’interno dell’area. Gli ospiti pervengono al pareggio al 20′, con Strefezza che mette sulla testa di Pellegrino un cross preciso, trasformato in gol con una bella incornata. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa il Torino indirizza la partita con un uno-due micidiale: al 55′ Adams offre ad Ilkhan un cioccolatino che va solo spinto in rete per il vantaggio granata, che un minuto dopo diventa 3-1 in seguito alla sfortunata autorete di Keita. In pieno recupero Zapata sfrutta al meglio l’assist vincente di Kulenovic e sigla il definitivo 4-1.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 29ma giornata

Venerdì 13 marzo

TORINO-PARMA 4-1

Sabato 14 marzo

INTER-ATALANTA ore 15.00

NAPOLI-LECCE ore 18.00

UDINESE-JUVENTUS ore 20.45

Domenica 15 marzo

H.VERONA-GENOA ore 12.30

PISA-CAGLIARI ore 15.00

SASSUOLO-BOLOGNA ore 15.00

COMO-ROMA ore 18.00

LAZIO-MILAN ore 20.45

Lunedì 16 marzo

CREMONESE-FIORENTINA ore 20.45

Classifica

INTER 67

MILAN 60

NAPOLI 56

COMO 51

ROMA 51

JUVENTUS 50

ATALANTA 46

BOLOGNA 39

SASSUOLO 38

LAZIO 37

UDINESE 36

PARMA* 34

TORINO* 33

GENOA 30

CAGLIARI 30

LECCE 27

FIORENTINA 25

CREMONESE 24

H.VERONA 18

PISA 15

* = una partita in più