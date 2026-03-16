Calcio
Calcio femminile: l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie A
Adesso l’Inter fa paura. Nell’inusuale match delle 12:00 giocato oggi, lunedì 16 marzo, le nerazzurre hanno espugnato il campo del Sassuolo per 0-3, avvicinandosi ulteriormente alla capolista Roma, adesso distante soltanto cinque punti dopo il mezzo passo falso compiuto ieri contro la Fiorentina.
Match d’alto profilo quello giocato dalla squadra lombarda, abile a mettere il muso davanti al 17′ con Csiszar, intercettata in area con un passaggio filtrante di Bugeja e capace di insaccare la sfera nell’angolino basso. Non manca la reazione delle emiliane, molto incisive e soprattutto pericolose in fase di ripartenza, senza però riuscire ad incidere.
La musica cambia nel secondo tempo quando, al 76′, Bugeja effettua un cross in area mentre Venturelli cerca l’anticipo su Wullaert trovando in qualche modo la deviazione; tuttavia il pallone resta comunque nei piedi della belga, a sua volta bravissima a ipnotizzare il portiere avversario e siglare il raddoppio. Il tris arriva invece in pieno recupero, a seguito di un contropiede finalizzato ancora da Wullaert.
Nel prossimo turno, l’Inter affronterà un banco di prova importante, in cui lancerà il guanto di sfida al Napoli, attualmente quinto in classifica, sperando in un blitz della Lazio in occasione del derby con le giallorosse.