Calcio: Inter fermata dall’Atalanta, il Napoli si avvicina. Juventus corsara a Udine

Sabato con le big impegnate in Serie A. Tre anticipi, quelli di una 29a giornata che chiarisce una volta di più una cosa: la corsa scudetto non è ancora terminata. Ma andiamo a a vedere quanto accaduto sui campi italiani in questo 14 marzo di tanto ricco, in attesa delle sfide di domani (tra cui un Lazio-Milan da molti atteso).

L’Inter viene fermata sull’1-1 dall’Atalanta nel derby cromatico (ma non, ovviamente, su base territoriale). A sbloccare ci pensa Pio Esposito dopo un’azione davvero molto bella da parte dei padroni di casa e chiusa con il tiro dalla parte sinistra sul quale Carnesecchi non può nulla. Le varie volte dell’Inter vicino all’area non sortiscono effetti, e così, a 8′ dalla fine, è Krstovic a segnare il gol del pareggio dopo la respinta di Sommer su Sulemana. I sei minuti di recupero altro non portano. All’85’ espulso Chivu per somma di ammonizioni.

Il Napoli rischia contro il Lecce perché, al Maradona, i pugliesi vanno subito in vantaggio dopo 3′ con Siebert, che realizza di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Diverse volte la porta di Meret viene insidiata (clamoroso il tiro alto dal limite dell’area a porta vuota di Thiago Gabriel), ma a inizio ripresa i partenopei guadagnano la parità con Hojlund, servito da Politano al centro per la realizzazione. Ancora Politano firma il gol del raddoppio, stavolta di esterno. Il minuto è il 67′, di lì in avanti il Napoli non rischia più.

Basta invece un’unica rete alla Juventus per passare in trasferta. L’Udinese regge abbastanza bene nonostante debba subire parecchio, ma al 38′ c’è il gol di Boga che viene servito da un arrembante Yildiz. La partita è comunque piacevole e i friulani il pareggio lo sfiorano, specialmente al 52′ con Ekkelnkamp che si divora l’1-1 da pochi passi. Ci sarebbe anche il 2-0 di Conceiçao, ma arriva l’annullamento deciso dall’arbitro signor Mariani. Il risultato non cambia più.