Kimi Antonelli esulta alla Bolt e stabilisce una serie di record a Suzuka

L’esultanza alla Usain Bolt è già un’immagine simbolo: Andrea Kimi Antonelli non si limita a vincere, ma comunica la consapevolezza di chi sta scrivendo qualcosa di più grande. Il GP del Giappone a Suzuka rappresenta infatti molto più di una semplice conferma, ma qualcosa che gli assicura la leadership del Mondiale e lo proietta nella storia della F1.

Dal punto di vista della cronaca, la gara giapponese è stata tutt’altro che lineare. Antonelli, dopo una partenza complicata che lo ha visto scivolare fino alla sesta posizione alla prima curva, ha dovuto costruire la sua vittoria con pazienza e ritmo. Mentre davanti si accendeva la lotta tra Oscar Piastri e George Russell, il giovane italiano ha iniziato una rimonta metodica, mostrando una gestione gara già da veterano.

Il momento chiave arriva al giro 22, con l’incidente di Oliver Bearman, innescato da un contatto evitato per un soffio con Franco Colapinto. L’ingresso della Safety Car ribalta completamente gli equilibri strategici: Russell, appena rientrato ai box, paga il tempismo sfortunato, mentre Antonelli sfrutta la neutralizzazione per effettuare il pit stop e montare gomme Hard nuove, tornando virtualmente in testa alla corsa.

Alla ripartenza, al giro 28, emerge la dimensione più impressionante della sua prestazione: freddezza, controllo e gestione del ritmo. Kimi difende la leadership senza sbavature, imprimendo un passo che rende impossibile qualsiasi attacco. Non è solo una vittoria, ma una dimostrazione di superiorità costruita lungo tutto il week end.

Se la gara ci parla di un talento, i numeri raccontano la portata storica dell’impresa. A 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, l’emiliano diventa il più giovane leader del Mondiale nella storia della F1, superando un primato che apparteneva a Lewis Hamilton dal 2007. Un dato che, da solo, definisce la precocità e l’impatto del pilota bolognese.

Ma non è l’unico record: Antonelli è il decimo pilota nella storia a vincere i suoi primi due Gran Premi consecutivamente, impresa che non si vedeva dai tempi di Charles Leclerc nel 2019. Sul piano nazionale, il peso specifico è ancora più evidente: è il primo italiano a conquistare due vittorie di fila dal 1953, quando ci riuscì Alberto Ascari, e il primo a ottenere più di una vittoria in carriera dai tempi di Giancarlo Fisichella.

Il dato forse più significativo riguarda però la leadership del campionato: Antonelli è il primo italiano a guidare il Mondiale in una fase avanzata della stagione (non nel GP inaugurale) dal 1985, quando ci riuscì Michele Alboreto. Inoltre, con il successo a Suzuka, interrompe un digiuno lungo oltre trent’anni per l’Italia su questo circuito, dove l’ultimo a vincere era stato Riccardo Patrese nel 1992.

In questo intreccio tra cronaca e statistica emerge il profilo di un pilota completo: veloce, lucido e già capace di incidere nella storia. Il bolognese non sta semplicemente vivendo un momento favorevole, ma sta costruendo, gara dopo gara, una narrativa che unisce presente e memoria. E quell’esultanza alla Bolt, più che una celebrazione, sembra quasi una dichiarazione d’intenti.