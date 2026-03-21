ATP Miami, Sinner inizia la caccia al titolo contro Dzumhur. Esordio per Paolini/Errani nel doppio femminile

Il sabato del torneo di Miami completa il secondo turno in campo maschile e propone le prime sfide dei sedicesimi di finale per quello femminile. L’Italia si affida alla sua punta di diamante e non vede l’ora di ammirare l’esordio di Jannik Sinner. Nel torneo di doppio femminile debuttano Sara Errani e Jasmine Paolini.

A soli sei giorni dalla vittoriosa battaglia di domenica scorsa contro il russo Daniil Medvedev, successo che gli ha consegnato il primo titolo in carriera ad Indian Wells è il momento di tornare in campo. Jannik Sinner affronta il bosniaco Damir Dzumhur nei trentaduesimi di finale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione.

La testa di serie numero due ha già puntato il suo personale mirino sulla vittoria di quel torneo già conquistato nel 2023 e che quest’anno gli consegnerebbe, per la prima volta, il prestigioso Sunshine Double, impresa riuscita per l’ultima volta al fenomeno Roger Federer nel 2017.

Alexander Zverev, testa di serie numero tre, vuole continuare la sua crescita e per farlo inizia il percorso nel torneo affrontando lo statunitense Martin Damm. Il tedesco, reduce dalla semifinale persa in California, punta ad accorciare ulteriormente le distanze dai primi due del mondo.

Insegue la continuità di rendimento per ribadire che sta tornando ad esprimersi sui suoi migliori standard di rendimento. Daniil Medvedev, finalista in California, debutta nel torneo contro il giapponese Rei Sakamoto, numero 166 del ranking ATP, che ha prevalso nella battaglia contro l’americano Kovacevic.

Nel 2025 aveva stupito tutti ed era arrivato, con pieno merito, fino in fondo. Il ceco Jakub Mensik, detentore del titolo, affronta, come primo ostacolo l’australiano Adam Walton, mentre Ben Shelton si misura con il kazako Alexander Shevchenko e il canadese Felix Auger-Aliassime affronta l’ostico ungherese Marton Fucsovics, giustiziere di Musetti ad Indian Wells.

In campo femminile tornano in campo, per i sedicesimi di finale, Aryna Sabalenka, contro la statunitense Caty McNally, la kazaka Elena Rybakina, attesa dall’ucraina Marta Kostyuk, Coco Gauff, per lei c’è il derby contro la connazionale Hailey Baptiste, e la russa Mirra Andreeva che sfida l’insidiosa ceca Marie Bouzkova. L’americana Jessica Pegula recupera invece il match di secondo turno non disputato ieri contro la britannica Francesca Jones. Nel torneo di doppio femminile è il momento del debutto per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, titolari della testa di serie numero uno, affrontano, secondo match sul Campo 3, la veterana giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri.