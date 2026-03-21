WTA Miami, Errani/Paolini liquidano Aoyama/Eikeri e guadagnano il pass per gli ottavi di finale

Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Miami Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano agevolmente la giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri 6-3 6-2 in un’ora e cinque minuti e guadagnano così il pass per gli ottavi di finale.

Le titolari della prima testa di serie partono bene difendendo a zero il servizio di apertura e firmano il break del 2-0 grazie all’intervento a rete di Errani. La coppia nippo-norvegese si sblocca con il 3-1 e accorcia con la risposta violenta che consegna loro il 3-2, ma la replica delle azzurre è immediata e si concretizza con il rovescio di tocco grazie a cui Paolini sigla il 4-2. Errani e Paolini allungano sul 5-2 e chiudono sul 6-3 quando trasformano il primo set point sull’errore da fondo delle rivali.

Eikeri tiene a zero il turno di battuta inaugurale. Le rivali, al deciding point firmano l’1-1 dopo aver salvato le palle dello 0-2 ed Errani mette sotto pressione la rivale e la costringe all’errore a rete per il break del 2-1. Il rovescio fuori misura della toscana completa il brutto game che rimette la situazione in parità con il 2-2. Le due italiane tolgono nuovamente il servizio alle rivali per il 3-2, rimontando da 40-15, grazie all’errore di rovescio della norvegese e allungano, a zero, sul 4-2. Errani e Paolini firmano il break del 5-2 sul rovescio lungo della nipponica e chiudono 6-2 al terzo match point sulla risposta lunga della norvegese.

Errani e Paolini chiudono il match senza ace, non commettono doppi falli e servono l’83,9% di prime di servizio. Le due azzurre vincono dieci punti in più al servizio rispetto alle avversarie e quattro alla risposta. Le italiane trasformano cinque palle break sulle sei avute a disposizione e si aggiudicano il computo dei punti con un perentorio 55 a 41.