Tour de Bretagne 2026, Alessio Magagnotti vince la terza tappa e va al comando della generale

Continua a parlare italiano la 60ma edizione del Tour de Bretagne, corsa di categoria 2.2 in corso in Francia: nella terza tappa, con partenza da Drefféac ed arrivo a Concoret dopo 189.9 km, si impone in volata, con un gruppo ridotto ad una trentina di corridori, Alessio Magagnotti.

L’azzurro, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, completa le proprie fatiche in 4:18’54”, regolando nello sprint conclusivo il padrone di casa transalpino Aubin Sparfel, della Decathlon CMA CGM Development Team, secondo, e l’australiano Blake Agnoletto, della Groupama-FDJ United CT, terzo.

Il corridore italiano, grazie ai 10″ d’abbuono conquistati sul traguardo, si issa in vetta alla classifica, balzando dal quarto al primo posto: Magagnotti guida con 8″ sull’ex leader, il norvegese Halvor Dolven, della Lotto – Groupe Wanty, e 9″ proprio sul francese Sparfel, terzo sia sul traguardo odierno che nella generale. I corridori dal 4° al 33° posto, invece, sono tutti a 20″ dalla vetta.