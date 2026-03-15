Perché Giulio Pellizzari ha perso il secondo posto alla Tirreno-Adriatico? Cos’è successo nell’ultima tappa

Giulio Pellizzari ha perso il secondo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 e ha chiuso la Corsa dei due Mari in terza posizione, accusando un ritardo di 42 secondi dal messicano Isaac Del Toro, capace di conquistare il Tridente e di salire sul gradino più alto del podio con la maglia azzurra. Il 22enne marchigiano occupava la piazza d’onore alla vigilia della settima e ultima tappa, che non proponeva particolari difficoltà altimetriche e che era disegnata per i velocisti.

A condannare l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe sono stati gli abbuoni previsti al traguardo volante di San Benedetto del Tronto, dove lo statunitense Matteo Jorgenson è transitato in prima posizione sfruttando al meglio l’eccellente lavoro eseguito dai propri compagni di squadra del Team Visma | Lease a Bike. L’americano ha guadagnato tre secondi ed è così riuscito a operare il sorpasso ai danni di Giulio Pellizzari, precedendolo in graduatoria per un paio di secondi.

Un pizzico di amaro in bocca per il ciclista italiano, che comunque saluta la Tirreno-Adriatico dopo aver offerto delle prestazioni impattanti in salita e avere fatto sognare gli appassionati del Bel Paese in vista del prossimo futuro, già a partire dal Giro d’Italia 2026. Ricordiamo il podio della Corsa dei Due Mari: Isaac Del Toro ha vinto con 40 secondi di vantaggio su Jorgenson e 43” su Giulio Pellizzari, l’ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan in volata.