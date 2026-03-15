Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico è di del Toro

San Benedetto del Tronto è regno di Jonathan Milan. Terzo anno di fila a braccia al cielo sul traguardo conclusivo della Tirreno-Adriatico per il velocista azzurro. Il friulano della Lidl-Trek è riuscito a trovare la vittoria nella Corsa dei due Mari con una volata di prepotenza, centrando il sesto successo stagionale. A prendersi la classifica generale è ovviamente Isaac del Toro, che si era assicurato la Maglia Azzurra già ieri.

Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Mikel Xabier Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Dries De Bondt (Jayco Alula) e Roberto Carlos Gonzalez (Solution Tech NIPPO Rali). Il gruppo però non ha lasciato spazio, con il ritmo folle in salita di uno scatenato Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a distruggere il drappello dei migliori.

Successivamente la battaglia c’è stata per il traguardo volante, con la Visma | Lease a Bike abile a lanciare Matteo Jorgenson verso i secondi d’abbuono e la seconda posizione in classifica generale a discapito di Giulio Pellizzari, sceso in terza. Una attivissima Jayco AlUla ha provato a lanciare la coppia formata da Alessandro Covi e nuovamente De Bondt all’attacco, ma con le squadre dei velocisti c’è stato poco da fare.

A tentare di anticipare lo sprint anche il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ma come previsto è stata volata (anche grazie ad una trenata incredibile di Filippo Ganna): sprint al quale non hanno preso parte Jasper Philipsen e Paul Magnier, caduti a due chilometri dalla conclusione. Costretto a partire lunghissimo Jonathan Milan è riuscito a difendersi dalla rimonta dei rivali, prendendosi una bellissima vittoria. Secondo posto per Sam Welsford (INEOS Grenadiers), terzo Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), top-10 per Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), nono.