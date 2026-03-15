Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: “Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…”

Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di una lunghissima volata. Il velocista friulano ha dovuto fare a meno del tradizionale trenino, visto che alcuni compagni (tra cui Simone Consonni) si era staccati, ma è stato bravissimo a uscire con grande anticipo e a tenere gli avversari alle spalle, imponendosi in maniera nitida per la terza volta consecutiva nella frazione che chiude la Corsa dei Due Mari.

Dopo la delusione maturata quattro giorni fa per non essere riuscito a imporsi nella prima volata di gruppo di questo appuntamento di livello World Tour, l’alfiere della Lidl-Trek è riuscito a fare festa, conquistando la sesta affermazione stagionale (due all’AlUla Tour e tre all’UAE Tour) e la 30ma nella sua carriera da professionista. Alle sue spalle si sono piazzati l’australiano Sam Welfsford, il belga Laurenz Rex, l’israeliano Oded Kogut e il ceco Pavel Bittner.

Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “È stato infernale, ho sofferto come mai prima. Purtroppo si sono staccati Simo e Max (Consonni e Walscheid, n.d.r.), anche loro sono parte di questa vittoria. Oggi non c’erano, ma mi hanno supportato tutta la settimana. I giorni scorsi non sono stati i migliori per me e non sono stati facili, loro hanno sofferto con me“.

L’azzurro ha poi proseguito: “La squadra mi ha tenuto su, sono stato veramente contento per aver chiuso la settimana così: non ero soddisfatto per la terza tappa, ora sono contento di chiudere con questa vittoria“. Una proiezione verso la Milano-Sanremo, Classica Monumento che si disputerà sabato 21 marzo: “Immagino di fare tanta fatica, ci saranno due principali protagonisti (si riferisce a Pogacar e van der Poel, n.d.r.) e vedo in buona condizione anche Ganna. Vedremo come andrà“.