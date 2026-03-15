Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro vince il Tridente, Pellizzari perde una posizione per gli abbuoni
Isaac Del Toro ha vinto la Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in classifica generale al termine di sette tappe particolarmente intense e alzando al cielo l’ambito Tridente, premio che viene consegnato al padrone della sempre prestigiosa Corsa dei Due Mari. Il talentuoso messicano, fresco di sigillo all’UAE Tour, è salito sul gradino più alto del podio indossando la maglia azzurra e ha messo le mani sulla seconda corsa a tappe di livello World Tour consecutiva, a dimostrazione di una classe cristallina.
Il portacolori della UAE Emirates ha fatto la differenza nelle due frazioni di riferimento, facendosi trovare pronto sulle salite sprint di Mombaroccio e di Camerino, dove ha staccato di misura uno splendido Giulio Pellizzari, grande protagonista in questo evento e capace di chiudere al terzo posto nella graduatoria finale con un distacco di 42”’ dal vincitore. Bel risultato per il 22enne marchigiano della Red Bull-BORA-hansgrohe, che nell’ultima frazione ha subito il sorpasso da parte dello statunitense Matteo Jorgensen.
Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike ha infatti vinto il traguardo volante nella frazione che si è chiusa a San Benedetto del Tronto, ha guadagnato tre secondi di abbuono e ha così preceduto Pellizzari di un paio di secondi. Giù dal podio il norvegese Tobias Halland Johannessen (quarto a 1’15”), lo sloveno Primoz Roglic (quinto a 1’21”) e Giulio Ciccone (sesto a 1’26”). Di seguito la classifica finale della Tirreno-Adriatico 2026.
CLASSIFICA FINALE TIRRENO-ADRIATICO 2026
1 1 – del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 500 250 23″ 28:02:14
2 3 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 400 190 11″ 0:40
3 2 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 325 160 10″ 0:42
4 4 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 275 140 11″ 1:14
5 5 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 225 120 1:21
6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 175 110 1:26
7 7 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 150 100 1:49
8 8 – Healy Ben EF Education – EasyPost 125 90 1:55
9 9 – Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 100 80 2:02
10 10 – Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 85 70 2:06
11 11 – Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 70 60 2″ 2:31
12 12 – Romo Javier Movistar Team 60 55 2:52
13 13 – Hatherly Alan Team Jayco AlUla 50 50 2:53
14 14 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 40 45 3:15
15 15 – Arensman Thymen INEOS Grenadiers 35 40 4:11
16 16 – Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 30 36 3″ 4:16
17 17 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 30 32 4:47
18 18 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 30 28 5:35
19 19 – Quintana Nairo Movistar Team 30 24 7:15
20 20 – Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 30 20 8:34
21 21 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 20 18 8:56
22 22 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 20 16 10:11
23 23 – Bagioli Andrea Lidl – Trek 20 14 11:10
24 24 – Bilbao Pello Bahrain – Victorious 20 12 13:09
25 25 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 10 13:55
26 26 – Geniets Kevin Groupama – FDJ United 20 9 13:57
27 27 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 20 8 14:58
28 28 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 20 7 2″ 19:18
29 29 – Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 20 6 19:32
30 30 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 20 5 22:07
31 31 – Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 10 5 22:23
32 32 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 10 5 24:04
33 33 – Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 10 5 3″ 25:06
34 34 – Covi Alessandro Team Jayco AlUla 10 5 25:18
35 35 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10 5 27:02
36 36 – Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 10 5 27:21
37 37 – Madouas Valentin Groupama – FDJ United 10 5 27:31
38 38 – Zimmermann Georg Lotto Intermarché 10 5 27:37
39 39 – Champoussin Clément XDS Astana Team 10 5 27:48
40 40 – van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 10 5 20″ 30:24
41 41 – Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 10 5 31:03
42 42 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 10 5 32:33
43 43 – Valgren Michael EF Education – EasyPost 10 5 11″ 32:36
44 44 – Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 10 5 33:07
45 45 – Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 10 5 34:21
46 46 – Balmer Alexandre Solution Tech NIPPO Rali 10 5 34:56
47 47 – Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 10 5 34:59
48 48 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 10 5 36:27
49 51 ▲2 Schultz Nick NSN Cycling Team 10 5 37:53
50 52 ▲2 Bonneu Kamiel Solution Tech NIPPO Rali 10 5 37:59
51 53 ▲2 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 5 38:18
52 54 ▲2 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 5 5 38:40
53 55 ▲2 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 5 5 38:41
54 56 ▲2 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 5 5 38:51
55 57 ▲2 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 5 5 39:00
56 58 ▲2 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 3 5 39:03
57 60 ▲3 Skaarseth Anders Uno-X Mobility 3 5 39:14
58 61 ▲3 Haig Jack INEOS Grenadiers 3 5 40:08
59 62 ▲3 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 3 5 40:57
60 63 ▲3 González Roberto Carlos Solution Tech NIPPO Rali 3 5 41:29
61 64 ▲3 Schrettl Marco XDS Astana Team 5 42:44
62 66 ▲4 Frigo Marco NSN Cycling Team 5 42:52
63 67 ▲4 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 5 2″ 43:49
64 68 ▲4 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 5 44:21
65 69 ▲4 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 45:41
66 70 ▲4 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 5 45:45
67 71 ▲4 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5 45:58
68 72 ▲4 Valter Attila Bahrain – Victorious 5 46:00
69 59 ▼10 Adrià Roger Movistar Team 5 47:04
70 74 ▲4 Toneatti Davide XDS Astana Team 5 48:34
71 75 ▲4 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 5 48:39
72 76 ▲4 Bettiol Alberto XDS Astana Team 5 48:52
73 78 ▲5 Shaw James EF Education – EasyPost 5 49:15
74 79 ▲5 Bais Davide Alpecin-Premier Tech 5 1″ 50:06
75 80 ▲5 Del Grosso Tibor Team Polti VisitMalta 5 50:26
76 81 ▲5 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 5 50:28
77 65 ▼12 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 5 50:38
78 82 ▲4 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 5 50:55
79 83 ▲4 Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech 5 2″ 50:57
80 84 ▲4 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 5 51:05
81 85 ▲4 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 5 51:40
82 87 ▲5 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 5 52:20
83 88 ▲5 Arcas Jorge Movistar Team 5 53:05
84 90 ▲6 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 5 53:14
85 91 ▲6 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 5 53:22
86 86 – Peace Oliver Team Picnic PostNL 5 54:33
87 92 ▲5 García Cortina Iván Movistar Team 5 54:50
88 93 ▲5 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 54:56
89 94 ▲5 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United 5 ,,
90 95 ▲5 Smith Dion NSN Cycling Team 5 55:01
91 73 ▼18 Faure Prost Alexy Team Picnic PostNL 5 55:22
92 97 ▲5 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 5 3″ 55:30
93 98 ▲5 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 5 56:07
94 99 ▲5 Livyns Arjen XDS Astana Team 5 56:36
95 77 ▼18 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 5 1″ 57:00
96 101 ▲5 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 5 58:05
97 102 ▲5 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 5 58:21
98 103 ▲5 Swift Connor INEOS Grenadiers 5 58:42
99 104 ▲5 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 5 58:45
100 105 ▲5 Neilands Krists NSN Cycling Team 5 58:52
101 106 ▲5 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 59:14
102 107 ▲5 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 5 2″ 59:18
103 108 ▲5 Gogl Michael Alpecin-Premier Tech 5 59:43
104 109 ▲5 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech 5 4″ 59:45
105 110 ▲5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 5 59:53
106 111 ▲5 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team 5 1:00:10
107 112 ▲5 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 5 10″ 1:01:31
108 114 ▲6 Kuzmin Anton XDS Astana Team 5 1:02:55
109 96 ▼13 Flynn Sean Team Picnic PostNL 5 1:03:06
110 115 ▲5 Foldager Anders Team Jayco AlUla 5 1:03:09
111 116 ▲5 Degenkolb John Team Picnic PostNL 5 1:03:27
112 118 ▲6 Kench Josh Groupama – FDJ United 5 1:03:49
113 119 ▲6 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 5 1:04:03
114 120 ▲6 Artz Huub Lotto Intermarché 5 1:04:13
115 121 ▲6 Rex Laurenz Soudal Quick-Step 5 4″ 1:04:15
116 100 ▼16 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 5 1:04:41
117 122 ▲5 De Bondt Dries Team Jayco AlUla 5 2″ 1:05:35
118 123 ▲5 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 5 1:05:53
119 124 ▲5 Parisini Nicolò Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 1:07:10
120 125 ▲5 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 5 1:07:34
121 126 ▲5 Samudio Carlos Solution Tech NIPPO Rali 5 1:07:52
122 127 ▲5 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 5 1:09:37
123 128 ▲5 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 5 1″ 1:10:36
124 113 ▼11 De Pretto Davide Team Jayco AlUla 5 1:10:40
125 129 ▲4 Doull Owain Team Visma | Lease a Bike 5 1:10:50
126 130 ▲4 Slock Liam Lotto Intermarché 5 1:10:59
127 131 ▲4 Milan Jonathan Lidl – Trek 5 10″ 1:12:28
128 132 ▲4 van den Berg Julius Team Picnic PostNL 5 1:12:40
129 134 ▲5 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 5 1:14:16
130 136 ▲6 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 5 1:14:39
131 138 ▲7 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 5 1:15:33
132 141 ▲9 Magnier Paul Soudal Quick-Step 5 1:15:53
133 144 ▲11 Welsford Sam INEOS Grenadiers 5 6″ 1:17:18
134 148 ▲14 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 5 6″ 1:19:39
135 149 ▲14 Theuns Edward Lidl – Trek 5 1:19:49
136 150 ▲14 Kolze Changizi Sebastian Tudor Pro Cycling Team 5 1:20:03
137 133 ▼4 Holter Ådne Uno-X Mobility 5 1:20:49
138 135 ▼3 Moro Manlio Movistar Team 5 1:22:32
139 137 ▼2 Dillier Silvan Alpecin-Premier Tech 5 1:22:39
140 153 ▲13 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 5 1:23:03
141 140 ▼1 Giaimi Luca UAE Team Emirates – XRG 5 1:23:33
142 155 ▲13 Kogut Oded NSN Cycling Team 5 1:23:43
143 142 ▼1 Walscheid Max Lidl – Trek 5 1:24:01
144 157 ▲13 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 5 ,,
145 158 ▲13 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 5 1:24:04
146 143 ▼3 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 5 1:24:16
147 145 ▼2 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 5 1:27:10
148 146 ▼2 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 5 1:27:13
149 147 ▼2 Consonni Simone Lidl – Trek 5 1:27:25
150 151 ▲1 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 5 1:29:14
151 152 ▲1 Iacchi Alessandro Solution Tech NIPPO Rali 5 3″ 1:30:39
152 154 ▲2 Meo Felix James Solution Tech NIPPO Rali 5 1:31:27
153 156 ▲3 Viviani Attilio Solution Tech NIPPO Rali 5 1:31:42