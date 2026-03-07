Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Parola d’ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida per la delicata fase di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Sarà un match da non sbagliare per le azzurre allenate da Andrea Soncin, chiamate a riscattare la sconfitta di misura rimediata a Reggio Calabria, dove hanno dovuto cedere il passo alla Svezia per 0-1.

L’obiettivo non è solo imporsi, ma anche migliorare quanto visto qualche giorno fa al Granillo, dove ha pesato la sterilità offensiva, problema presente anche negli scorsi mesi. Il precedente aiuta: nell’aprile 2024 le nostre ragazze uscirono vittoriose dal campo nordico, stampando un sonoro 3-0 firmato dalla premiata ditta Caruso, Di Guglielmo e Girelli. Le danesi occupano al momento la testa della classifica del raggruppamento A, complice il successo in scioltezza arrivato con la Serbia, battuta per 3-1 con le reti di Bredgaard, Vangsgaard ed Harder su calcio di rigore.

La partita tra Italia e Danimarca, valida per qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, andrà in scena oggi, sabato 7 marzo (ore 18:15), allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

