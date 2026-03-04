Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: vincono tutte le big nella prima giornata. Verso un rovente Spagna-Inghilterra

Nessuna vera grande sorpresa nella prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni europee per i Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. A conti fatti quasi tutte le big del Vecchio Continente hanno vinto il match d’esordio, facendo già un piccolo importante passo in avanti verso la conquista del pass diretto per la fase finale della Coppa del Mondo in programma dal 24 giugno al 25 luglio 2027 in Brasile.

Le teste di serie dei quattro raggruppamenti che compongono la Lega A hanno portato a casa i 3 punti e si confermano in almeno tre casi le favorite principali per il primo posto nei rispettivi gironi: Svezia nel gruppo 1 (dopo l’1-0 a Reggio Calabria contro l’Italia), Francia nel gruppo 2 e Germania nel gruppo 4 (netto successo per 5-0 sulla Slovenia).

Discorso diverso per la Pool 3, in cui si delinea un duello rovente tra Inghilterra e Spagna (entrambe a punteggio pieno dopo un turno) per conquistare l’unico slot diretto a disposizione ed evitare così i playoff. Ricordiamo infatti che tutte le altre compagini della Lega A non qualificate direttamente dopo i gironi prenderanno parte poi agli spareggi continentali con in palio altri sette pass per la rassegna iridata.

Le azzurre sono già spalle al muro e dovranno fare quasi percorso netto d’ora in poi per provare ad agguantare il primo posto nel gruppo 1, ma lo scenario più probabile è quello dei playoff. La priorità deve essere in ogni caso quella di arrivare nelle prime tre posizioni del raggruppamento (precedendo quindi sulla carta la Serbia), per poi avere un tabellone potenzialmente più agevole ai playoff.