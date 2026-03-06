Calcio femminile, Italia a caccia di rivincite a Vicenza contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Sabato sera il cammino dell’Italia di calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027 entra già in una fase delicata. Al “Romeo Menti” di Vicenza (ore 18:15) le azzurre affrontano la Danimarca nella seconda giornata della fase a gironi, con l’obiettivo di conquistare i primi punti e rimettersi subito in corsa verso la rassegna iridata che si disputerà in Brasile.

La Nazionale guidata da Andrea Soncin arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro la Svezia nella gara d’esordio disputata a Reggio Calabria. Un risultato che ha lasciato rammarico per quanto visto in campo: le ragazze nostrane hanno pagato soprattutto una certa sterilità offensiva, che ha impedito di rimontare lo svantaggio maturato nel primo tempo.

Nel secondo tempo la squadra italiana ha provato a reagire e a riequilibrare il match, senza però trovare il gol del pareggio anche a causa di alcuni episodi sfortunati. Il ko ha così consegnato la vetta del girone proprio alle svedesi e alla Danimarca, che nel primo turno ha superato la Serbia per 3-1.

La sfida di Vicenza assume quindi un peso specifico elevato. Nel percorso di qualificazione europeo, infatti, le quattro vincitrici dei gironi della Lega A ottengono l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. Per tutte le altre nazionali resterà la strada dei play-off: al termine della fase a gironi si disputerà una seconda fase ad eliminazione diretta con semifinali e finali, dalla quale usciranno le ultime qualificate per il torneo. Tutte le squadre della Lega A che non avranno conquistato il primo posto nel proprio raggruppamento parteciperanno a questo spareggio.

Per questo motivo, dopo il passo falso iniziale, l’Italia ha bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno nella corsa al primato. La compagine danese rappresenta storicamente un’avversaria ostica per le Azzurre. Nei 19 confronti disputati finora, la Nazionale femminile ha ottenuto soltanto cinque vittorie. Anche il ranking FIFA testimonia l’equilibrio tra le due nazionali: le danesi occupano infatti il 14° posto, appena alle spalle dell’Italia.

C’è però un precedente recente che alimenta l’ottimismo. Nell’aprile scorso l’Italia è riuscita a imporsi per la prima volta in casa delle danesi con un netto 3-0, firmato da Arianna Caruso, Lucia Di Guglielmo e Cristiana Girelli. Ripetere quella prestazione sarebbe il modo migliore per rilanciare le ambizioni azzurre. Davanti al pubblico del “Romeo Menti”, l’Italia cercherà non solo i primi punti del proprio percorso, ma anche una vittoria che potrebbe riaprire subito i giochi nel girone e restituire slancio alla corsa verso il Mondiale.