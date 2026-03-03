Calcio femminile, cammino in salita per l’Italia verso i Mondiali. Ma solo 4 squadre avranno la qualificazione diretta

Una sconfitta della quale si sarebbe fatto volentieri a meno e, per quanto visto sul campo, anche immeritata, ma purtroppo l’Italia esce senza punti dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027.

La Svezia vince per 0-1 e prende la testa del girone assieme alla Danimarca, che batte la Serbia per 3-1, e prova a fare corsa di testa verso la prossima rassegna iridata: per la zona UEFA, infatti, le quattro vincitrici dei gironi della Lega A, dei quali fa parte il raggruppamento dell’Italia, accedono direttamente ai Mondiali.

Per andare a completamento dei posti riservati all’Europa, invece, al termine della fase a gironi ci saranno i play-off: in questa fase ad eliminazione diretta si giocherà un doppio turno (semifinali e finali) che definirà le restanti qualificate. Tutte le squadre della Lega A che non otterranno il pass diretto avranno accesso alla seconda fase.