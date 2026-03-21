Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orari qualifiche e Sprint

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Brasile 2026 si terranno sabato 21 marzo dalle ore 14:50 alle 18:20. Dopodiché, alle ore 19:00 comincerà la Sprint della classe regina, al termine della quale saranno assegnati punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a cambiare rispetto a quella dell’1 marzo.

Gli orari indicati sono, chiaramente, quelli del nostro Paese. D’altronde l’inizio della stagione è ben lontano dall’Europa, dunque bisognerà adattarsi al fuso orario, seppur in maniera completamente diversa rispetto alla prima tappa, disputatasi in Estremo Oriente. In questa fase, la MotoGP fa tappa a Ovest del meridiano di Greenwich. Quantomeno, gli appuntamenti nordamericani sono due e non si tratta di una “toccata e fuga” come avvenuto più volte nel recente passato.

Il Brasile torna in calendario dopo 22 anni. Si corse nella nazione il cui motto è “Ordem e Progresso” per l’ultima volta nel 2004. All’epoca però venne utilizzata la pista di Jacarepaguà, edificata nei pressi di Rio de Janeiro. Goiania è viceversa in tutt’altra zona dello sterminato Brasile, essendo costruita nell’Altopiano Centrale. Non va sottovalutata la dinamica dell’altura, poiché ci si troverà a 700 metri di quota.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO – 21 MARZO

Sabato 21 marzo (orari italiani)

Ore 14:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 16:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 19:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP BRASILE

Sabato 21 marzo (orari italiani)

Ore 12:40-13:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 13:25-13:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 14:10-14:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 14:50-15:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16:45-17:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17:10-17:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 17:40-17:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 18:05-18:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 19:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.