MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Brasile 2026: Zarco in testa, Bagnaia unico italiano in top10

Va in archivio con il miglior tempo di Johann Zarco la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota francese del team LCR Honda ha brillato sul tracciato di Goiania con gomme slick in condizioni di asfalto leggermente scivoloso per via della caduta a intermittenza di alcune gocce di pioggia, stampando un notevole 1’21″257.

Molto bene in questo contesto anomalo anche il nove volte campione del mondo Marc Marquez, sempre efficace su piste con scarsa aderenza e autore del secondo riscontro cronometrico con la Ducati ufficiale a soli 125 millesimi dalla vetta. Primo vero exploit dell’anno per il rookie turco proveniente dalla Superbike Toprak Razgatlioglu, ottimo terzo con la Yamaha Pramac a 0.308.

Avanzano agevolmente in Q2 anche gli iberici Jorge Martin su Aprilia, Pedro Acosta su KTM e Alex Marquez su Ducati, mentre la top10 viene completata da Fabio Quartararo (Yamaha), il rientrante Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), un discreto Francesco Bagnaia 9° con la Ducati ufficiale e Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Tutti gli altri italiani dovranno passare domani dal Q1: 11° Luca Marini, 18° Franco Morbidelli, 19° Fabio Di Giannantonio, 20° un deludente Marco Bezzecchi e 22° Enea Bastianini.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP BRASILE MOTOGP 2026

1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’21.257 6 7 336.4

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.382 8 17 0.125 0.125 335.4

3 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.565 16 16 0.308 0.183 330.2

4 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’21.566 6 14 0.309 0.001 332.3

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.750 10 15 0.493 0.184 331.2

6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.795 15 16 0.538 0.045 336.4

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’21.825 16 17 0.568 0.030 330.2

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.882 13 13 0.625 0.057 327.2

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.967 8 15 0.710 0.085 334.3

10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’22.067 11 17 0.810 0.100 333.3

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’22.088 6 14 0.831 0.021 330.2

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.130 11 14 0.873 0.042 329.2

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’22.132 10 15 0.875 0.002 333.3

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’22.226 7 15 0.969 0.094 334.3

15 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’22.355 5 11 1.098 0.129 329.2

16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’22.392 14 18 1.135 0.037 333.3

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.692 12 13 1.435 0.300 329.2

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’22.733 9 12 1.476 0.041 331.2

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’22.890 12 16 1.633 0.157 335.4

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’23.300 10 20 2.043 0.410 338.5

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’23.901 13 14 2.644 0.601 327.2

22 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’25.963 6 13 4.706 2.062 330.2