Ginnastica artistica, la Serie A riparte a Biella: riparte l’assalto a Vercelli, Brixia e Trieste le rivali di punta

Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di Magnesio. Sarà Biella a ospitare l’evento, che tra l’altro si svolgerà in contemporanea con un appuntamento di Coppa del Mondo a cui gli azzurri non prenderanno parte (dopo le trasferte di Cottbus e Baku si è stati costretti a saltare quella di Antalya).

Si arriverà a metà della regular season, che prevede anche la prova di Bergamo (17-18 aprile) prima della Final Eight che assegnerà lo scudetto a Bergamo nel weekend del 15-16 maggio. Sul fronte femminile si ripartirà dalla vittoria della Libertas Vercelli trascinata dal giovane talento Giulia Perotti e dalla formidabile russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around). La Brixia Brescia cercherà di insidiare le piemontesi spinta da Asia D’Amato ed Elisa Iorio, in attesa di ritrovare Angela Andreoli e Alice D’Amato.

L’Artistica ’81 Trieste sarà guidata da Emma Puato e Benedetta Gava dopo il terzo posto di due settimane fa, si attende una reazione da parte della Ginnastica Civitavecchia dopo il nono posto di Modena, quando non gareggiò Manila Esposito (Campionessa d’Europa sul giro completo). Possono stupire la Renato Serra di Cesena con Chiara Barzasi ed Elena Colas, ma anche la GAL Lissone e la Juventus Nova Melzo.