Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?

Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di Magnesio. Sarà Biella a ospitare l’evento, che tra l’altro si svolgerà in contemporanea con un appuntamento di Coppa del Mondo a cui gli azzurri non prenderanno parte (dopo le trasferte di Cottbus e Baku si è stati costretti a saltare quella di Antalya).

Si arriverà a metà della regular season, che prevede anche la prova di Bergamo (17-18 aprile) prima della Final Eight che assegnerà lo scudetto a Bergamo nel weekend del 15-16 maggio. Sul fronte maschile si ripartirà dalla vittoria conseguita dalla Pro Carate nella tappa di Modena un paio di settimane fa: Yumin Abbadini, Riccardo Villa e il formidabile russo Arsenii Dukhno (campione del mondo juniores sul giro completo) proveranno a confermarsi.

I brianzoli dovranno fare i conti con una concorrenza di spessore, a cominciare dalla Spes Mestre, seconda per un punto al PalaPanini: Stefano Patron, Ares Federici, Gabriele Targhetta e Nicolò Mozzato inseguiranno il risultato di spessore in terra piemontese. Il Gymnastic Romagna Team di Niccolò Vannucchi, Manrique Larduet ed Edoardo De Rosa ha tutte le carte in regola per provarci, ma attenzione anche all’Artistica Brescia di Artur Davtyan e Manuel Berettera.

Si attende un pronto riscatto da parte della Palestra Ginnastica Ferrara, Campioni d’Italia che hanno terminato la prima prova al decimo posto. Da seguire anche Tommaso Brugnami con i colori della Giovanile Ancona, Salvatore Maresca tra le fila della Ginnastica Salerno e Nicola Bartolini con la Pro Patria Bustese.