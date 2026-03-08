Ginnastica artistica, Barzasi vicina al podio in Coppa del Mondo. Doppietta Okamura, Nemour battuta a Baku

L’Italia ha chiuso senza podi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, la prova del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità andato in scena a Baku (Azerbaijan). Dopo il quinto posto conseguito ieri da Salvatore Maresca agli anelli, nella seconda giornata di finali il Bel Paese si è affidato a Chiara Barzasi e ad Alice Finiguerra alla trave.

La 18enne bergamasca, in forza alla Renato Serra di Cesena, capace di salire sul terzo gradino del podio un paio di settimane fa a Doha (Qatar), ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 13.233; la classe 2009 milanese, tesserata per la Forza e Coraggio, ha terminato in sesta posizione con il riscontro di 12.800.

Sui 10 cm si è imposta la giapponese Mana Okamura con il riscontro di 14.133 (6.0 il Score), battendo la fuoriclasse algerina Kaylia Nemour: la Campionessa Olimpica alle parallele ha chiuso in seconda posizione (13.800, 6.1 la nota di partenza), mentre l’altra nipponica Shoko Miyata ha completato il podio (13.533). Okamura ha firmato la doppietta, visto che ha trionfato anche al corpo libero (13.533) davanti alla russa Anna Kalmykova (13.366) e alla turca Sevgi Kayisoglu (12.700).

L’ucraino Nazar Chepurnyi ha dettato legge al volteggio (14.549), regolando il giapponese Wataru Tanigawa (14.233) e al russo Aleksei Usachev (14.116). Stoccata del colombiano Angel Barajas alle parallele pasi (14.600) davanti a Tanigawa (14.200) e all’australiano Jesse Moore (14.00), poi il sudamericano ha firmato la doppietta alla sbarra (14.400) precedendo il kazako Diyas Toishybek (13.900) e al belga Kilan van der Aa (13.433).