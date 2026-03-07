ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica artistica, Salvatore Maresca si distingue nella finale di Coppa del Mondo. Nemour show da over 15
Salvatore Maresca ha concluso al quinto posto la finale agli anelli che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). Il campano era al rientro in campo internazionale dopo un paio di anni a causa di un lungo stop dovuto a un infortunio, è riuscito a qualificarsi all’atto conclusivo di questa prova del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità e ha conseguito un riscontro soddisfacente.
La prova dell’azzurro è stata valutata con 13.866 (5.4 il D Score), chiaramente i margini di migliori sono molteplici e piano piano si potrà provare ai livelli dei giorni migliori, quando si riuscì a salire sul podio ai Mondiali. A imporsi al castello è stato il russo Ilia Zaika (14.600), che ha battuto il greco Eleftherios Petrounias (14.300), il giapponese Kiichi Kaneta (14.233) e l’azero Nikita Simonov (14.133).
Non c’erano italiani in gara tra corpo libero e parallele pari: al quadrato si è imposto il bielorusso Yahor Sharamkou (14.533) davanti al kazako Milad Karimi (14.300) e al giapponese Kazuki Minami (14.200); sugli staggi ha prevalso il colombiano Angel Barajas (14.600), che ha distanziato il nipponico Wataru Tanigawa (14.200) e l’australiano Jesse Moore (14.000).
L’algerina Kaylia Nemour si è confermata in maniera indiscutibile l’atleta più forte alle parallele asimmetriche e da Campionessa Olimpica ha trionfato con il perentorio punteggio di 15.233, eseguendo un esercizio da 7.0 come nota di partenza. L’africana ha ampiamente distaccato le atlete indipendenti Laila Vasileva (14.033) e Sofia Shtykhetskaya (13.800). Al volteggio ha primeggiato la russa Anna Kalmykova (13.716), lasciandosi alle spalle la croata Tijana Korent (13.133) e la giapponese Shoko Miyata (13.016).
Dalla Home
IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont
Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l’annata del livignasco che...