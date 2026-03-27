Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto

La stagione delle Classiche del Nord continua con una delle tappe tradizionali del calendario internazionale. L’intensa domenica degli appassionati di ciclismo propone la Gand-Wevelgem, gara che da quest’anno, nella sua versione femminile, assume il nome di In Flanders Fields-In Wevelgem.

La corsa in linea, giunta alla tredicesima edizione, prende il via da Wevelgem, Ypres non sarà più la sede di partenza, alle 14:30 per concludersi nella città belga dopo 135,2 km. Lo scorso anno l’olandese Lorena Wiebes ha trionfato in volata davanti ad Elisa Balsamo e alla connazionale Charlotte Kool al termine di una gara in cui Chiara Consonni ha concluso in quinta posizione.

Il tracciato propone un inizio senza difficoltà altimetriche degne di nota. La corsa s’infiamma con i tre settori di pavé e i cinque muri che potrebbero decidere l’andamento della gara. Il secondo passaggio sul Kemmelberg, dal versante di Ossuaire, sarà l’ultimo ostacolo di giornata quando mancheranno 35 km alla conclusione.

Si conserva immutata la caratteristica di una corsa nella quale sono possibili diversi tipi di finali. Sembra però ampiamente legittimo assegnare i favori del pronostico alla fortissima velocista olandese, elemento capace di resistere anche sugli strappi in salita per poi imporsi allo sprint. Le rivali più credibili per Wiebes sembrano essere la svizzera Elise Chabbey della FDJ United – SUEZ ed Elisa Balsamo della Lidl-Trek. In casa Italia proveranno a dire la loro anche Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ.