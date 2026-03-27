Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming

Continuano i grandi appuntamenti con le classiche del Belgio. Domenica 29 marzo sarà infatti il turno della Gand-Wevelgem, corsa arrivata quest’anno alla sua 88esima edizione. La classica, nota con il nuovo nome “In Flanders Fields” conserva però il fascino di una delle corse del Nord più spettacolari di tutta la stagione.

L’anno scorso a vincere fu Mads Pedersen, firmando il tris che lo ha collocato con merito tra i più grandi protagonisti di questa corsa. Il danese, se nella migliore condizioni, è uno dei grandi favoriti per questa edizione, nella quale si prevede un parterre come sempre di primo livello. Nella lotta per il titolo c’è sicuramente anche Wout Van Aert, già vincitore nel 2021 e nel 2023 ed in gran spolvero alla Milano-Sanremo una settimana fa.

Il percorso cambia leggermente rispetto all’anno scorso. La partenza avrà luogo a Middelkerke e la distanza diminuisce fino ad un totale di 240,8 chilometri da percorrere. Il tratto più duro, probabilmente il decisivo, sarà quello che proporrà consecutivamente i muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e quello durissimo di Kemmelberg, da affrontare tre volte nel circuito.

PROGRAMMA

Domenica 29 marzo

Gand-Wevelgem Middelkerke-Wevelgem (240,8 km)

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo stimato: 16.20

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA GAND-WEVELGEM 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO MAX dalle 13.45. Su Eurosport 2 e DAZN dalle 14.15

Diretta Live testuale: OA Sport