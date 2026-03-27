E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel insegue il tris

La settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l’appuntamento con l’E3 Saxo Classic 2026. La corsa fiamminga, giunta alla sua sessantottesima edizione, è ormai una delle tappe più attese e spettacolari, con la presenza di muri e di pavé che la rendono anche difficile e dura. Si correrà per succedere a Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime due edizioni.

LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50

Il fuoriclasse neerlandese è uno dei principali favoriti e punta oggi al tris per risollevarsi dopo una Milano-Sanremo non conclusa nella maniera sperata. In assenza di Wout Van Aert, l’olandese sembra lanciato verso un successo agile ma lungo i 208,5 chilometri tutto può succedere. Il percorso sarà come sempre duro con muri di grande difficoltà e lunghi settori in pavé. Attenzione soprattutto al Paterberg ed a l’Oude Kwaremont che posso creare non pochi problemi con le loro pendenze.

Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026? Non è prevista alcuna diretta tv per la corsa belga. Lo streaming tuttavia sarà visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2 e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA

Sabato 21 marzo – E3 Saxo Classic Harelbeke-Harelbeke (208,5 km)

Orario di partenza: 12:50

Orario di arrivo stimato: 17.30

PERCORSO

Partenza ed arrivo ad Harelbeke dopo 208,5 chilometri difficili e movimentati. Dopo una partenza piana si affronta subito il muro di Katterberg ed i primi pavé. Poi ci si sposta sull’ascesa di La Houppe, seguita dal Berg Ten Stene e dall’ Oude Kruisberg. Da qui il primo passaggio sull’Oude Kwaremont e successivamente quelli sul Taainberg e sull’Boigneberg. Scollinati i due muri fondamentali del Paterberg e dell’Oude Kwaremont si chiude poi con il Karnemelkbeekstraat e l’ultimo muro del Tiegemberg, a venti chilometri dal traguardo.

FAVORITI

Come detto, Mathieu Van der Poel è l’assoluto favorito di questa E3 Saxo Classic. Il neerlandese vuole reagire dopo la Milano-Sanremo e se nelle giuste condizioni potrebbe dominare totalmente la corsa. L’assenza di Van Aert ha lasciato scoperta la casella dei grandi avversari ma ci proveranno comunque Mads Pedersen, ancora non al 100%, e Christophe Laporte, punta del Team Visma.

DOVE VEDERE LA E3 SAXO CLASSIC 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 e DAZN (dalle 16:00 alle 17:45); dalle 13.50 su Discovery Plus e HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport