Ciclismo su pista, Chiara Consonni sfiora la top 5 nell’omnium femminile ad Hong Kong. Top ten per Galli e Lamon nella madison maschile

Si chiude la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista di Hong Kong: nell’ultima giornata di gare sesto posto di Chiara Consonni nell’omnium femminile e nona posizione di Niccolò Galli e Francesco Lamon nella madison maschile.

Nell’omnium femminile l’azzurra Chiara Consonni si classifica sesta con 98 punti, mentre la gara viene vinta dalla nipponica Tsuyaka Uchino con 133 punti, davanti alla danese Amalie Dideriksen, alla piazza d’onore a quota 129, ed alla messicana Yareli Acevedo Mendoza, sul gradino più basso del podio con 126.

Nella madison maschile l’Italia di Niccolò Galli e Francesco Lamon termina nona con 15 punti. Successo dei Paesi Bassi di Yoeri Havik e Philip Heijnen con 87 punti, davanti alla Francia di Erwan Besnier e Donavan Grondin, secondi con 67, ed alla Gran Bretagna di Logan Maclean e William Perrett, terza con 62.

Nella velocità individuale maschile si impone il britannico Matthew Richardson, che in finale supera con un netto 2-0 il nipponico Kaiya Ota, mentre nella sfida per il terzo posto l’australiano Leigh Hoffman regola per 2-0 il trinidadiano Nicholas Paul. Nessun azzurro raggiunge le semifinali.

Nel keirin femminile la finale premia la cinese Yuan Liying, che brucia l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Iana Burlakova, seconda a 0″092, e la britannica Emma Finucane, terza a 0″125. Non ci sono azzurre tra le prime dodici classificate.