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Classifica Coppa Italia delle regioni femminile 2026: Eleonora Camilla Gasparrini rimane in testa dopo cinque appuntamenti
Si è conclusa ieri con la vittoria della svizzera Jasmin Liechti l’edizione numero 35 del Gran Premio della Liberazione. La corsa italiana è stata anche il quinto appuntamento della stagione della Coppa Italia delle regioni femminili 2026, assegnando punti pesanti nel circuito organizzato dalla Lega del Ciclismo professionistico.
Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria), quarta ieri nel GP Liberazione, ha così potuto guadagnare punti importanti nella classifica dedicata. La diciannovenne si trova ora al sesto posto mentre in vetta c’è sempre Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ). Il Team emiratino occupa le prime tre posizioni con Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini all’inseguimento della compagna di squadra.
La classifica a squadre vede invece in testa il team TOP GIRLS FASSA BORTOLO che nei primi cinque appuntamenti ha guadagnato 50 punti. Dietro troviamo, a quota 45, il team VINI FANTINI – BEPINK di cui fa parte anche Gaia Segato, in vetta alla classifica giovani con 70 punti.
CLASSIFICA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE 2026
1) GASPARRINI Eleonora Camilla — UAE TEAM ADQ — 56
2) PERSICO Silvia — UAE TEAM ADQ — 40
3) LONGO BORGHINI Elisa — UAE TEAM ADQ — 38
4) TRINCA Colonel — LIV-ALULA-JAYCO — 34
5) ORGESI Letizia — AG INSURANCE SOUDAL TEAM — 32
6) PEGOLO Chantal — ISLONMART-PREMAC-VITTO — 22
7) BALSAMO Elisa — LIDL – TREK — 20
8) ZAMBELLI Giulia — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 20
9) CONSONNI Chiara — CANYON/SRAM ZONDACRYPTO — 10
10) CASAGRANDA Andrea — VINI FANTINI – BEPINK — 10