Gand-Wevelgem 2026: tris maestoso per Wiebes, implacabile allo sprint. Gasparrini in top-5

La Gand Wevelgem femminile rispecchia fino in fondo il pronostico della vigilia. Era la favorita e ha esercitato il suo ruolo nel migliore dei modi con una corsa da protagonista nei momenti chiave. Lorena Wiebes domina infatti la volata del gruppetto che costruisce la fuga decisiva e centra un tris maestoso nella classica belga. La fuoriclasse del Team SD Worx – Protime precede la belga Fleur Moors della Lidl-Trek e la connazionale Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. Eleonora Camilla Gasparrini, quinta, è la migliore delle italiane.

A trenta chilometri dal via partono all’attacco la spagnola Idoia Eraso della Laboral Kutxa – Fundation Euskadi, la tedesca Lea Lin Teutenberg della Lotto Intermarchè Ladies, l’olandese Yonna van Dam della Citymesh – Custom Pro Cycling Team e la finlandese Heidi Antikainen della Minimax Cycling Team. Il quartetto tocca un vantaggio massimo di 4’45”.

A poco più di cinquanta chilometri dal traguardo il gruppo riassorbe la spagnola Eraso e, dopo essersi diviso in due tronconi lungo il Kemmelberg, si ricompatta. Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) e Laura Molenaar (Volkerwessels Cycling Team) provano ad avvantaggiarsi, ma non superano i venti secondi di margine prima di essere raggiunte.

Silvia Persico prova l’attacco sul Baneberg prima che Lorena Wiebes si scateni con il forcing sul secondo passaggio sul Kemmelberg. La fuoriclasse neerlandese porta via un gruppetto con Fleur Moors (Lidl – Trek), Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ), Eleonora Camilla Gasparrini e Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ). Gasparrini, a poco più di tre chilometri, prova la sortita, ma non trova spazio.