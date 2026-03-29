Giro di Catalogna 2026: Brady Gilmore si aggiudica l’ultima frazione, Vingegaard trionfa nella generale

Volata ristretta a decidere l’ultima frazione del Giro di Catalogna 2026. Nella breve tappe con partenza ed arrivo in quel di Barcellona trova la settima vittoria in carriera Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) si aggiudica senza problemi la classifica generale.

All’inizio della corsa sono andati all’attacco lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG, il colombiano Einer Rubio della Movistar Team, il danese Magnus Cort della Uno-X Mobility, l’irlandese Darren Rafferty della EF Education – EasyPost e il belga Liam Slock della Lotto Intermarché.

Team Visma | Lease a Bike e Ineos Grenadiers a gestire la situazione per obiettivi diversi. Nella penultima giornata sulla salita dell’Alt del Castell de Montjuïc hanno provato l’attacco Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone, Marc Soler, Oscar Onley e Ben O’Connor. Gruppo che però è rimasto compatto successivamente.

Il tutto si è deciso in una volata ristretta: ha tentato lo sprint Dorian Godon (INEOS Grenadiers) che è stato battuto però da Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Terza piazza per Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). In casa Italia top-10 per Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), settimo, e Simone Gualdi (Lotto Intermarché), ottavo.