Settimana Coppi&Bartali 2026, Schmid batte allo sprint Laurance e conquista la generale

Finale emozionante per la Settimana Coppi&Bartali 2026. La quarantunesima edizione della corsa presente nel calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026 è stata vinta dallo svizzero Mauro Schmid, protagonista di un duello emozionante con il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers). Lo svizzero della Jayco AlUla ha battuto il transalpino allo sprint a Gemona del Friuli, nella quinta ed ultima tappa, prendendosi dieci secondi di abbuono e superando dunque in classifica generale per soli due secondi proprio il francese.

La fuga di giornata vede protagonisti Jacopo Pignatti (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Koki Kamada (Team Nippo Nuovacomauto Obor), Martin Svrcek (Soudal Quick-Step), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone).

I cinque vengono ripresi poco prima dell’ultimo GPM di giornata, il Monte Stella. Su questa salita il gruppo si fraziona e soprattutto ne approfittano il sudafricano Alan Hatherly e Mauro Schmid. I due compagni della Jayco AlUla riescono a prendere anche una quindicina di secondi sul resto del gruppo, allungando anche poi in discesa.

Alex Laurance mette i compagni rimasti a tirare per recuperare, ma ci pensa poi lui in prima persona con una grande azione a rientrare sui due in fuga. Il transalpino recupera e a quel punto si capisce che la Settimana Coppi&Bartali 2026 si giocherà in volata sul traguardo di Gemona del Friuli.

Laurance lancia la volata, ma Schmid rimonta e riesce a conquistare la vittoria. Un successo che vale anche il sorpasso in classifica generale per lo svizzero, che piazza un clamoroso colpo doppio. Terzo posto proprio per Hatherly, mentre alle sue spalle chiude un quartetto tutto italiano composto da Giovanni Aleotti, Matteo Fabbro, Thomas Pesenti ed Alessandro Fancellu.