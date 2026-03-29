Philipsen vince in volata la Gand-Wevelgem 2026. Van der Poel e Van Aert ripresi all’ultimo chilometro

Torna ad essere volata alla Gand-Wevelgem, quest’anno nominata In Flanders Fields: provano l’impresa van Aert e van der Poel, ma alla fine ad esultare è ancora l’Alpecin-Premier Tech con Jasper Philipsen, che trova lo sprint vincente. Il belga si lancia al meglio in questa Campagna del Nord, lui che soprattutto alla Parigi-Roubaix potrebbe recitare un ruolo da protagonista.

Otto uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).

Il gruppo si è scatenato nel tratto decisivo della gara e sul Kemmelberg si sono accese le micce: Wout van Aert è andato all’attacco con Mathieu van der Poel a ruota e, l’unico a resistere, il belga Florian Vermeersch. I tre sono riusciti a fare la differenza, raggiungendo i fuggitivi e staccandoli successivamente, con l’uomo della UAE Team Emirates – XRG, costretto ad arrancare.

Sembrava di essere tornati al 2020-2021, con van der Poel e van Aert a sfidarsi per la vittoria, invece il gruppo con una rimonta impressionante si è riavvicinato. Sul finale ha provato la sortita a sorpresa Alec Segaert (Bahrain – Victorious), ma è stata volata ristretta, anche sotto la spinta di Filippo Ganna: sprint vincente per Jasper Philipsen davanti al danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e a Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike). In casa Italia piazzamenti per Matteo Trentin e Luca Mozzato (entrambi Tudor Pro Cycling Team), rispettivamente sesto e settimo.